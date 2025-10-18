W Fin de SemanaW Fin de Semana

Actualidad

“Es jurídica, no política”: comisionado CRC por impugnación a fallo sobre alocuciones presidenciales

Mauricio Vera Sánchez, comisionado de la CRC, conversó con W Fin de Semana sobre la impugnación al fallo del Consejo de Estado sobre las alocuciones presidenciales.

“Es jurídica, no política”: comisionado CRC por impugnación a fallo sobre alocuciones presidenciales

“Es jurídica, no política”: comisionado CRC por impugnación a fallo sobre alocuciones presidenciales

10:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fotos: Suministradas

Escuche la entrevista completa en W Fin de Semana:

“Es jurídica, no política”: comisionado CRC por impugnación a fallo sobre alocuciones presidenciales

10:06

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad