Policía destruyó maquinaria usada en la explotación ilícita de oro de en Río Quito

La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, logró intervenir una unidad de producción minera ilícita, afectando las finanzas criminales del Clan del Golfo.

Se logró la destrucción de un dragón tipo brasilero, una excavadora y siete motores industriales, utilizados para la extracción ilegal de oro a cielo abierto.

La explotación ilícita de yacimientos mineros es un delito que genera graves afectaciones ambientales y financia las estructuras criminales del Clan del Golfo, particularmente la subestructura “Jhon Fredy Orejuela”, alias Carretera.