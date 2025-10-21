Exgobernadora de Nariño será investigada por “inconsistencias” en contrato para maquinaria

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la exgobernadora encargada de Nariño, Viviana Solarte, por las presuntas irregularidades en un contrato de adquisición de maquinaria amarilla suscrito en el 2021.

El Ministerio Público indaga el proceso de selección del contratista encargado del suministro de la maquinaria comprada con recursos del sistema de regalías, donde al parecer se encontraron inconsistencias en la selección del fondo mixto encargado de la adquisición (que incluía de hecho otros vehículos para uso de la administración departamental).

Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Gobernación de Nariño que entregue copia de todos los soportes relacionados con “antecedentes, análisis y documentos que sirvieron de soporte técnico, jurídico y financiero para designar al fondo mixto seleccionado como ejecutor”.

También, el Ministerio Público deberá indicar “el estado actual en el que se encuentra ese proyecto de inversión”.

El ente de control indicó que con la apertura de investigación busca establecer la eventual ocurrencia de faltas disciplinarias en la adjudicación. La exgobernadora, de solicitarlo, podrá ser escuchada en versión libre.