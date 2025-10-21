Mujeres WMujeres W

“Ir con ira a un combate es ir perdiendo”: Mario Cortés, psicólogo dedicado a deportes de combate

Mario Cortés, psicólogo especializado en los deportes y en alto rendimiento, pasó por los micrófonos de Mujeres W para hablar acerca de su experiencia y varias anécdotas relacionadas al mundo de los deportes.

Mario Cortés. Foto: W Radio.

Miguel Ángel González

Mario Alberto Cortés es un psicólogo especializado en alto rendimiento y deportes relacionados al combate. El desde niño soñó varias veces con practicar artes marciales mixtas, pero debido a sus lesiones, decidió tomar un camino diferente.

Cortés decidió estudiar para extender el poder que tiene la salud mental en el rendimiento físico del cuerpo, y esto lo llevó a ser alguien con un gran reconocimiento en la psicología deportiva mundial y en su trabajo han hecho parte deportistas que han llegado a los tops más altos.

La mente del peleador enfrenta una batalla interna, quiere ganar, pero una parte suya solo busca sobrevivir”, explicó.

Su experiencia está en Colombia, México, Estados Unidos y alrededor de Europa, lugares donde ya ha acompañado a deportistas a lograr títulos enseñándoles a dominar el miedo, la presión y la ansiedad.

Para Cortés, el crecimiento siempre viene acompañado de dolor:Crecer duele, a todos nos duele. Pero ya sabe que ese dolor es por su bien porque te estás volviendo más fuerte.

Su proyecto actual ‘Silver Fox Mental Coach’ está enfocado en llevar estas herramientas de rendimiento fuera del ring y lograr que la gente pueda entender que la felicidad no está en llegar a una meta, si no en el camino de esta.

Escuche la entrevista completa aquí:

