Sena ofrece más de 23 mil vacantes en feria laboral este jueves: Hora y ciudad para aplicar

Referencia de ofertas laborales y logo de Agencia de Empleo Sena. Foto: Getty Images y página oficial de APE Sena.

El pasado 15 de octubre, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) invitó a la ciudadanía a participar en la próxima feria laboral, impulsada por la Agencia Pública de Empleo.

La jornada que busca hallar conexiones entre empleadores y empleados, se llevará a cabo el próximo jueves, 23 de octubre. Un evento que contará con más de 23.000 ofertas laborales que promuevan la inclusión social y productiva en el país.

Entre las diversas ofertas laborales se encuentran: asesores comerciales, impulsadores, chef, cajeros, agente de viajes, call center, hoteleros, mecánicos, mercaderistas, recepcionistas, cortadores de carne, meseros, cocineros, auxiliares de cocina, de cartera, administrativo, contable, de bodega, vendedores, ingenieros civiles, manicuristas, entre otros.

Tenga presente que no en todas en las ciudades hay vacantes de empleo para la totalidad de profesiones ya mencionadas.

El portal oficial de la Agencia Pública de Empleo explicó que los participantes también podrán acceder a charlas para conocer cómo ingresar a un proceso de formación en el Sena, servicios de emprendimiento, mejoras para su hoja de vida y preparación para entrevistas de trabajo.

Además, esta entidad pública también indicó las ciudades, horarios y lugares en los que se llevara a cabo las ofertas laborales.

Hora y lugares para asistir a las ofertas de empleo en Colombia

Leticia, Amazonas: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana (calle 9 # 9 – 183).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro de Convivencia Ciudadana (calle 9 # 9 – 183). Medellín, Antioquia: de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el Centro Comercial Aventura (carrera 52 # 65 – 91).

de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el Centro Comercial Aventura (carrera 52 # 65 – 91). Arauca, Arauca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo Sena (calle 24 # 19 – 17).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo Sena (calle 24 # 19 – 17). Barranquilla, Atlántico: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el auditorio Giacometto, Sena Centro de Comercio y Servicios (carrera 43 # 42 – 40).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el auditorio Giacometto, Sena Centro de Comercio y Servicios (carrera 43 # 42 – 40). Bogotá, Distrito Capital: de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo Sena (calle 65 # 11 – 70, primer piso).

de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo Sena (calle 65 # 11 – 70, primer piso). Magangué, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Cámara de Comercio (carrera 4 # 12 - 12, barrio Centro, piso: uno y dos).

de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Cámara de Comercio (carrera 4 # 12 - 12, barrio Centro, piso: uno y dos). Mompox, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Sena, Casa Cabildo Mompox (calle 19).

de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Sena, Casa Cabildo Mompox (calle 19). San Juan de Nepomuceno, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Alcaldía de San Juan Nepomuceno.

de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Alcaldía de San Juan Nepomuceno. Cartagena, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Sena Centro Multisectorial de Ternera, auditorio Carlos Useche.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Sena Centro Multisectorial de Ternera, auditorio Carlos Useche. Cartagena, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Sena, Centro para la Industria Petroquímica (avenida Pedro de Heredia, sector Tesca).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Sena, Centro para la Industria Petroquímica (avenida Pedro de Heredia, sector Tesca). Cartagena, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Sena, Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario.

de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Sena, Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario. Cartagena, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - Crav (vía La Cordialidad a la altura del Coliseo de Ferias Fulgencio Segrega kilómetro 1, vía Bayunca).

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Regional de Atención a las Víctimas - Crav (vía La Cordialidad a la altura del Coliseo de Ferias Fulgencio Segrega kilómetro 1, vía Bayunca). Corregimiento de Bayunca, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Institución Educativa Bayunca, Sede Ceibal.

de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Institución Educativa Bayunca, Sede Ceibal. Corregimiento de Clemencia, Bolívar: de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Casa del adulto mayor Plaza Principal.

de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la Casa del adulto mayor Plaza Principal. Tunja, Boyacá: de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo de Tunja (calle 35 # 10 - 09 A).

de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo de Tunja (calle 35 # 10 - 09 A). Duitama, Boyacá: de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en CEDEAGRO.

de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en CEDEAGRO. Puerto Boyacá, Boyacá: de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Biblioteca Sena, Puerto Boyacá.

de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Biblioteca Sena, Puerto Boyacá. Sogamoso, Boyacá: de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo de Sogamoso (carrera 12 # 55A – 51).

de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo de Sogamoso (carrera 12 # 55A – 51). Manizales, Caldas: de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:30 de la tarde a 4:00 de la tarde en el Edificio La Esponsión, piso 3 APE Sena (carrera 23 # 25 – 32).

de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:30 de la tarde a 4:00 de la tarde en el Edificio La Esponsión, piso 3 APE Sena (carrera 23 # 25 – 32). La Dorada, Caldas: de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 de la tarde a 5:30 de la tarde en el Centro Pecuario y Agroempresarial (carrera 1 # 21 – 42, barrio Alfonzo López).

de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 de la tarde a 5:30 de la tarde en el Centro Pecuario y Agroempresarial (carrera 1 # 21 – 42, barrio Alfonzo López). Florencia, Caquetá: de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el Centro Comercial Gran Plaza (calle 3 bis # 6a – 14. barrio La Libertad).

de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en el Centro Comercial Gran Plaza (calle 3 bis # 6a – 14. barrio La Libertad). Yopal, Casanare: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las instalaciones del Sena (carrera 19 # 36 – 68).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las instalaciones del Sena (carrera 19 # 36 – 68). Popayán, Cauca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 4 # 2 – 67.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 4 # 2 – 67. Santander de Quilichao, Cauca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Sena-subsede la Casona (carrera 11 # 6 – 31, barrio Centro).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Sena-subsede la Casona (carrera 11 # 6 – 31, barrio Centro). Valledupar, Cesar: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 19 entre calle 14 y 15.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 19 entre calle 14 y 15. Quibdó, Chocó

Montería, Córdoba: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Verde (carrera 1W # 32A - 49).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Verde (carrera 1W # 32A - 49). Soacha, Cundinamarca: de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comercial Ventura Terreros (carrera 1ª # 38 - 89).

de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comercial Ventura Terreros (carrera 1ª # 38 - 89). Cajicá, Cundinamarca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Parque Estación de Cajicá (carrera 2).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Parque Estación de Cajicá (carrera 2). Fusagasugá, Cundinamarca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Agroecológico y Empresarial, sede La Tulipana (avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con calle 16).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Agroecológico y Empresarial, sede La Tulipana (avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez con calle 16). Mosquera, Cundinamarca: de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comercial Ecoplaza (carrera 3 # 15 A - 57).

de 8:30 de la mañana a 1:00 de la tarde en el Centro Comercial Ecoplaza (carrera 3 # 15 A - 57). Villeta, Cundinamarca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial (CDAE), Sena.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial (CDAE), Sena. Girardot, Cundinamarca: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 10 # 30 - 04, barrio La Magdalena.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 10 # 30 - 04, barrio La Magdalena. Inírida, Guainía: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo (transversal 6 # 29ª - 55, vía al Coco).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo (transversal 6 # 29ª - 55, vía al Coco). San José del Guaviare, Guaviare: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Sede CDATTG (carrera 24 # 7 – 10, barrio Centro).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Sede CDATTG (carrera 24 # 7 – 10, barrio Centro). Neiva, Huila: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Comercial ÚNICO.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Comercial ÚNICO. Campoalegre, Huila: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro de Formación La Angostura.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro de Formación La Angostura. Garzón, Huila: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo - Sena (carrera 10 # 11 – 22).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo - Sena (carrera 10 # 11 – 22). La Plata, Huila: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo - Sena (carrera 7 # 5 – 67).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo - Sena (carrera 7 # 5 – 67). Pitalito, Huila: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo – Sena (carrera 8 # 7 – 53).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo – Sena (carrera 8 # 7 – 53). Riohacha, La Guajira: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 21 # 15-144, entrada por la Agencia Pública de Empleo.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 21 # 15-144, entrada por la Agencia Pública de Empleo. Santa Marta, Magdalena: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la avenida del Ferrocarril # 27 – 97.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la avenida del Ferrocarril # 27 – 97. Villavicencio, Meta: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Comercial ÚNICO (carrera 22 # 8C – 67).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Centro Comercial ÚNICO (carrera 22 # 8C – 67). Pasto, Nariño: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Universidad de Nariño, Centro de Pasto (calle 19 # 22 – 109).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Universidad de Nariño, Centro de Pasto (calle 19 # 22 – 109). Ipiales, Nariño: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la APE Ipiales (carrera 7 # 24 A – 48).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la APE Ipiales (carrera 7 # 24 A – 48). Tumaco, Nariño: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Oficina de la APE Sena (calle del Comercio Sena Muelle).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Oficina de la APE Sena (calle del Comercio Sena Muelle). Cúcuta, Norte de Santander: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo Sena (calle 2 entre avenidas 4 y 5 Pescadero).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Agencia Pública de Empleo Sena (calle 2 entre avenidas 4 y 5 Pescadero). Puerto Asís, Putumayo: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Parque San Nicolas.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en el Parque San Nicolas. Orito, Putumayo: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Alcaldía Municipal de Orito.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Alcaldía Municipal de Orito. Mocoa, Putumayo: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Sede Sena Mocoa.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Sede Sena Mocoa. Armenia, Quindío: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Oficina Agencia Pública de Empleo (calle 7 # 18 - 21, barrio Galán).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Oficina Agencia Pública de Empleo (calle 7 # 18 - 21, barrio Galán). Pereira, Risaralda: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 8 # 26 – 79.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 8 # 26 – 79. San Andrés, San Andrés: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Oficina Agencia Pública Empleo, Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la Oficina Agencia Pública Empleo, Centro de Formación Turística Gente de Mar y Servicios. Bucaramanga, Santander: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 27 # 15 – 07.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la carrera 27 # 15 – 07. Sincelejo, Sucre: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 25 B # 31 – 260, avenida Mariscal Sucre, sede Boston.

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 25 B # 31 – 260, avenida Mariscal Sucre, sede Boston. Ibagué, Tolima: de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la avenida Ferrocarril (transversal 1 # 42 – 44).

de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la avenida Ferrocarril (transversal 1 # 42 – 44). Cali, Valle del Cauca: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Comercial UNICO (calle 52 # 3 - 29, parqueadero 3).

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Comercial UNICO (calle 52 # 3 - 29, parqueadero 3). Buga, Valle del Cauca: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la carrera 19 # 6 – 01, antigua estación del ferrocarril.

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la carrera 19 # 6 – 01, antigua estación del ferrocarril. Palmira, Valle del Cauca: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de Biotecnología Industrial (calle 40 # 30 – 44).

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de Biotecnología Industrial (calle 40 # 30 – 44). Tuluá, Valle del Cauca: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Comercial Bicentenario Plaza, segundo piso.

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Comercial Bicentenario Plaza, segundo piso. Cartago, Valle del Cauca: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de tecnologías Agroindustriales - Sena (carrera 9 # 12 – 141).

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro de tecnologías Agroindustriales - Sena (carrera 9 # 12 – 141). Buenaventura, Valle del Cauca: de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Náutico Pesquero (avenida Simón Bolívar, Kilómetro 5).

de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en el Centro Náutico Pesquero (avenida Simón Bolívar, Kilómetro 5). Mitú, Vaupés: de 7:00 de la mañana a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche en la institución educativa Inayá.

de 7:00 de la mañana a 10:00 de la mañana y de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche en la institución educativa Inayá. Puerto Carreño, Vichada: de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en la carrera 10 # 15 – 71, barrio La Primavera.

de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en la carrera 10 # 15 – 71, barrio La Primavera.

Para mayor información, recuerde visitar la página de la Agencia de Empleo del Sena dando clic aquí.

