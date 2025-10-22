Héctor Carvajal rechaza recusación de Paloma Valencia que busca sacarlo del debate de la pensional

El magistrado Héctor Carvajal le pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional que niegue la recusación presentada por la senadora Paloma Valencia, con la cual solicitó que sea retirado del debate de la reforma pensional.

Lea también: Las razones del magistrado Vladímir Fernández para oponerse a la recusación contra Héctor Carvajal

En la recusación, la congresista del Centro Democrático argumentó que Carvajal emitió juicio previo ya sobre la reforma pensional, al haber emitido conceptos como asesor de Colpensiones en relación con la reforma, en los cuales defendió el trámite adelantado al proyecto de ley.

Carvajal en su solicitud a la Sala, en donde niega estar impedido, aceptó que como asesor de Colpensiones participó en dos decretos sobre la constitucionalidad del debate del proyecto de ley, pero a su juicio, dichos conceptos perdieron efecto, porque ahora ya no se debate si el trasegar de la reforma en el congreso fue adecuado, sino que ya se encontraron unos vicios y ahora se debe determinar si fueron subsanados.

Le puede interesar: Corte Constitucional admite recusación contra Héctor Carvajal: sigue en espera reforma pensional

“En aquella oportunidad se conceptuó sobre la legalidad del trámite de la ley, hasta su aprobación y el objeto de la decisión que ahora corresponde, comprende exclusivamente actuaciones congresionales que tuvieron ocurrencia con posterioridad a mi desvinculación de Colpensiones y en estricto sentido, sobre órdenes de subsanación formal del trámite de aprobación y no de fondo”, afirmó Carvajal.

En consecuencia de lo anterior, Héctor Carvajal aseveró que no ha emitido prejuzgamiento, conforme los conceptos rendidos, sobre los cargos de la demanda, ya perdieron vigencia.

Por otra parte, el magistrado de la Corte Constitucional aseguró que la recusación presentada por Paloma Valencia fue extemporánea. Carvajal expuso que la senadora debió recusarlo apenas se posesionó el 3 de julio pasado -argumento similar al del salvamento de voto del magistrado Vladímir Fernández, quien pidió no admitir la recusación- y no hacerlo apenas en octubre a punto de resolverse el asunto.

“Más aún cuando para el momento de mi posesión los supuestos fundamentos de su solicitud ya existían y por cuanto ella participó en el proceso de mi elección, como magistrado, en el Senado de la República, fecha para la cual la demanda ya estaba en curso” sentenció.

Héctor Carvajal también renunció a los términos con los que cuenta para rendir informe o argumentos adicionales sobre la recusación, pidiendo que se resuelva rápidamente la acción judicial.