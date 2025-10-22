El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No es la primera vez que corrigen a la Juez”: Hernán Cadavid sobre absolución de Álvaro Uribe

Este martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En contexto: Tribunal declaró inocente al expresidente a Álvaro Uribe Vélez y tumbó condena de 12 años de prisión

Es por eso por lo que Hernán Cadavid representante del partido Centro Democrático, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y comentó lo sucedido.

De acuerdo con Cadavid, si se hace una revisión de lo sucedido durante el juicio de primera instancia, se puede evidencias que “no es la primera vez que el Tribunal corrige a la juez Sandra Heredia”.

“Pruebas ignoradas por la jueza terminaron siendo incorporadas en el juicio por orden del tribunal”, afirmó.

¿Qué hará Álvaro Uribe después de esta decisión?

En relación con el futuro del expresidente Álvaro Uribe, Hernán Cadavid mencionó que existe la posibilidad de que se incorpore en la lista del Centro Democrático para el Congreso.

“Estaría ejerciendo una especie de liderazgo desde el congreso, es probable y sé que el país recibirá bien esta noticia”, dijo.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “No es la primera vez que corrigen a la Juez”: Hernán Cadavid sobre absolución de Álvaro Uribe 03:36 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa:

Escuche W Radio en vivo: