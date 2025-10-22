“No es la primera vez que corrigen a la Juez”: Hernán Cadavid sobre absolución de Álvaro Uribe
Además, Hernán Cadavid, abrió la puerta para que el expresidente Álvaro Uribe sea incluido en la lista del Centro Democrático para el Congreso.
Hernán Cadavid. Foto: Suministrada - Álvaro Uribe. Foto: Colprensa.
Este martes, 21 de octubre, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión que impuso la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
- En contexto: Tribunal declaró inocente al expresidente a Álvaro Uribe Vélez y tumbó condena de 12 años de prisión
Es por eso por lo que Hernán Cadavid representante del partido Centro Democrático, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y comentó lo sucedido.
De acuerdo con Cadavid, si se hace una revisión de lo sucedido durante el juicio de primera instancia, se puede evidencias que “no es la primera vez que el Tribunal corrige a la juez Sandra Heredia”.
“Pruebas ignoradas por la jueza terminaron siendo incorporadas en el juicio por orden del tribunal”, afirmó.
¿Qué hará Álvaro Uribe después de esta decisión?
En relación con el futuro del expresidente Álvaro Uribe, Hernán Cadavid mencionó que existe la posibilidad de que se incorpore en la lista del Centro Democrático para el Congreso.
“Estaría ejerciendo una especie de liderazgo desde el congreso, es probable y sé que el país recibirá bien esta noticia”, dijo.
