Así es 'Doble o nada', la nueva obra de Paola Turbay y Diego Trujillo en el Teatro Nacional

La obra se presenta en el Teatro Nacional de la Calle 71 (71-25) y ha generado una respuesta significativa del público





15:18

Diego Trujillo y Paola Turbay. Foto: W Radio

Aury Lamadrid

Esta obra que esta de lanzamiento, ‘Doble o nada’, una producción que marca un punto de inflexión en la carrera de su protagonista femenina, Paola Turbay, quien debuta formalmente en las tablas acompañada del actor Diego Trujillo.

La obra se presenta en el Teatro Nacional de la Calle 71 (71-25) y ha generado una respuesta significativa del público, agotando boletas para varias funciones.

‘Doble o nada’ sitúa a los espectadores en una intensa disputa profesional en el seno del periódico más importante del país.

La trama gira en torno a Alex (Paola Turbay), la subdirectora, quien se encuentra bajo una presión extrema impuesta por su jefe, Antonio (Diego Trujillo). Antonio, que además fue mentor de Alex, debe decidir si ella o el otro subdirector asumirán la dirección.

Los actores valoran que el teatro sea uno de los pocos espacios donde se requiere “alguien de carne y hueso al frente tuyo contándole historia”, ya que es precisamente la “posibilidad de equivocarse” —esa imperfección que no ofrece la IA— lo que hace que la experiencia teatral sea “humana y maravillosa” e irreemplazable.

Para aquellos interesados en asistir, las entradas para ‘Doble o nada’ están disponibles en la página del Teatro Nacional. Por el rápido agotamiento de las funciones, especialmente los fines de semana y el jueves 30, se recomienda adquirir las boletas con anticipación.

Escuche la entrevista completa:

