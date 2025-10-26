El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Javier Alerta, del legado de Alerta Kamarada al nuevo sonido de Brixton in Love

Tras 25 años como la voz principal de Alerta Kamarada, Javier Alerta inició una nueva etapa musical con su primer álbum como solista llamado ‘Brixton in Love’.

Este álbum se grabó en Londres junto al productor Dennis Bovell, que ha sido una figura importante del reggae británico y colaborador de artistas conocidos como Fela Kuti. Este nuevo disco junta sonidos contemporáneos con la esencia del reggae para dar una nueva tonada, “Brixton es el corazón del reggae en Europa, allí viven los jamaiquinos, los estudios, las ráices”, explicó.

Para Javier, el género sigue siendo un espacio de conciencia y esperanza: “El reggae habla de amor, pero también de realidad, ofrece soluciones a los problemas desde la música”.

Con su nuevo proyecto, el artista colombiano quiere mantener influir hacia el respeto, la libertad y el amor que siempre ha buscado y siempre ha tenido desde los escenarios.

Escuche la entrevista aquí:

