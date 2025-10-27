Internacional

Capturaron en Ecuador a presunto encargado de operaciones de narcotráfico

Se trata de Simón Agapo M., alias “El Tunco”, considerado un objetivo de alto valor y presunto jefe de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador

Narcotráfico en Ecuador. Foto: Getty Images.

El ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, informó este domingo de la detención de un sujeto que presuntamente se encargaba de las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador.

El hombre, considerado como “un objetivo de alto valor”, fue identificado como Simón Agapo M. alias ´El Tunco´, y fue capturado por la Policía Nacional y trasladado inmediatamente a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, indicó el funcionario.

Este sujeto manejaba TODAS las operaciones de narcotráfico entre Colombia, México y Ecuador, señaló Reimberg en su cuenta de la red social X, en la que colocó imágenes del traslado del sujeto.

El ministro terminó el mensaje señalando: “Cero impunidad para los delincuentes!”.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas -según el Gobierno- al narcotráfico y la minería ilegal, entre otras.

Esa situación llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el “conflicto armado interno” contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

