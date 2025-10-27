En 2025 se han incautado más de 2000 autopartes ilegales en Bogotá: ¿A qué se enfrenta si las compra?

Las autoridades en Bogotá están atacando la venta y compra ilegal de autopartes, lo que ha permitido que en lo corrido de 2025 se hayan incautado más de 2.000 autopartes y más de 800 motores con sistemas regrabados.

En septiembre, por ejemplo, se incautaron 250 motores con identificación falsa que se encontraban escondidos en un sótano en el sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, en el centro de la capital del país.

¿Qué pasa cuando compra autopartes robadas?

Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, comprar un autoparte ilegal alimenta el robo de vehículos en la ciudad, y la persona puede ser capturada por el delito de receptación y pagar hasta 8 años de cárcel.

“Cada vez que alguien compra una autoparte ilegal, fortalece las redes criminales que se dedican al robo de vehículos en la ciudad. Por eso el llamado desde el Distrito es a ser responsables al momento de adquirir estos repuestos, verificar su procedencia, comprar en establecimientos autorizados y exigir factura”, dijo César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá.

Sumado a esto, hay otras repercusiones como la pérdida de la garantía del vehículo: “instalar un repuesto no certificado puede afectar la validez de la garantía del automóvil o la motocicleta”.

Además, hay una afectación al comercio legal y alimentación de la cadena criminal: “cada compra ilegal debilita a los talleres, distribuidores y marcas que cumplen con la ley y trabajan de manera formal. Además, aumenta la demanda de repuestos robados”.

