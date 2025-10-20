Policía recuperó 50 celulares y más de 80 datáfonos robados en la localidad de Los Mártires

Bogotá

Uniformados de la Estación de Policía Los Mártires lograron la captura en flagrancia de tres hombres implicados en el robo de una mercancía tecnológica que transportaban en un taxi.

Tras un reporte a la central de radio sobre el robo de equipos celulares y dispositivos electrónicos, las autoridades ubicaron el vehículo en el que era trasladada la mercancía e implementaron un plan de búsqueda en el sector de La Favorita.

Durante las labores de patrullaje, los uniformados identificaron a los tres hombres, quienes al notar la presencia policial intentaron huir.

En la intervención se recuperó la mercancía robada, compuesta por 50 teléfonos celulares, 89 datáfonos y un dispositivo GPS, avaluada en 98 millones de pesos.

También se incautó un arma de fuego tipo pistola y se inmovilizó el vehículo utilizado para el transporte de los elementos.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de hurto. Estas personas presentan anotaciones judiciales por hurto, lesiones personales y estafa.