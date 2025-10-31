El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Natasha Avendaño, la economista que lidera el Acueducto de Bogotá hacia un lugar sostenible

Economista con 3 maestrías y un doctorado, Natasha Abendaño tomó el puesto de gerente del Acueducto de Bogotá en enero de 2024 con el objetivo de fortalecer la garantía de agua en la ciudad, tanto así, que su liderazgo fue puesto a prueba cuando apenas unos meses después, cuando comenzó el racionamiento de agua en la ciudad.

La gerente tuvo que tomar decisiones complicadas, aunque también firmes y pedagógicas, enfocadas a generar consciencia para que la use consuma agua de una manera responsable: “Esto no es un mensaje que se da una vez y ya, es insistencia, insistencia, insistencia”, aseguró.

Tras superar la emergencia, Avendaño concentró sus esfuerzos en consolidad su estrategia de seguridad hídrica y en sacar adelante la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas, un proyecto dirigido a descontaminar el río Bogotá.

El liderazgo de Avendaño está muy enfocado en la visión técnica y el compromiso social, pero sobre todo, en dejar un legado en el que la ciudad cuide sus fuentes hídricas para que sobrevivan durante varias generaciones.

