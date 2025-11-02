Cali refuerza controles en discotecas tras muerte de joven en reto de licor

Luego de la conmoción que causó al país la muerte de María José Ardila, la joven de 23 años que sufrió una broncoaspiración tras participar en un reto de consumo de licor en una discoteca del oeste de Cali, las autoridades de salud de la ciudad anunciaron que adelantarán inspecciones, vigilancia y control en estos establecimientos para garantizar condiciones seguras en la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

También informaron que realizarán capacitaciones en primeros auxilios y gestión del riesgo en salud para el personal de estos lugares, con el fin de que puedan responder ante alguna emergencia.

“Adelantaremos procesos de capacitación, información, educación y comunicación a todos los establecimientos de discotecas y expendios de licor para el manejo de primer respondiente y gestión del riesgo en salud frente a procesos y acontecimientos que puedan comprometer la vida de las personas”, indicó Carlos Pinzon, subsecretario de Salud de Cali.

Entre tanto, este sábado, 1 de noviembre, familiares y amigos se reunieron en el Parque de las Banderas para rendirle homenaje a María José con una velatón.