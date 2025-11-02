Vuelve y juega, sellan falso sindicato en el Restrepo: hallan droga y armas dentro del lugar
Las autoridades contaron con el apoyo de Roco, un canino de la Policía entrenado para detectar sustancias estupefacientes que, a través del olfato, identificó varios puntos y personas que tenían dosis de tussi, marihuana y cocaína.
En medio de un operativo liderado por la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, se realizaron actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos abiertos al público que funcionan bajo la fachada de sindicatos.
Como resultado, se logró la suspensión temporal de la actividad económica por 10 días de establecimiento que funcionaba bajo la fachada de sindicato.
Además, se logró la incautación de drogas, armas cortopunzantes. Según el reporte, uno de los hombres que estaba en el estacionamiento, al notar la presencia de las autoridades, intentó ocultar entre los muebles del lugar un arma de fuego tipo revólver calibre 32 con varios cartuchos. Sin embargo, los nervios lo delataron y fue capturado.
El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para ser judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y municiones.
