Director de la Policía lamentó atentados en el Cauca

A través de una carta dirigida a los colombianos, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía de Colombia, lamento el atentado registrado el pasado fin de semana en Cauca.

“Estas adversidades me recuerdan que 93 policías han perdido la vida en los últimos meses, detrás ellos, el dolor de las familias y un vacío que conmueve a la nación, son ausencias dolorosas que, lejos de apagar nuestro propósito a través de la resiliencia, se fortalece.” Dijo

Por otro lado, aseguró que en 18 de los 32 departamentos, los homicidios han disminuido.

“Putumayo registra su cifra más baja en 23 años. En 14 ciudades capitales, entre ellas Montería, Quibdó, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, se observa una tendencia similar, mientras 338 municipios no reportan muertes violentas en lo corrido del año.”

Dijo que en zonas rurales, el abigeato disminuyó 42,5 %, mientras que en las ciudades el hurto a comercio cayó 34,7% y los hurtos a viviendas y entidades bancarias descendieron 15,7 % y 8,6 %, respectivamente.

Esta es la carta del director: