Alejandra y Lucy Espinosa, dos mujeres que están reinventando las Fiestas en Cartagena
En Cartagena, Alejandra y Lucy Espinosa, la primera, gerente de las Fiestas de Cartagena y la última, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura, hablaron en Mujeres W acerca de su papel como mujeres en la preservación y memoria de las fiestas de Cartagena.
Fiestas en Cartagena. Foto: Getty Images.
Con la asesoría de la Alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura, Alejandra y Lucy Espinosa tienen el papel de liderar las fiestas de Cartagena y todo su desarrollo, el cual mezcla orgullo, tradición y por supuesto, la inclusión.
Para Alejandra, estas celebraciones, junto al hecho de que realzan el orgullo de todos los cartageneros, proyectan al país y a sus potenciales turistas la imagen de una ciudad moderna y con vibras especiales: “Queremos que la fiesta sea un detonante de desarrollo social y económico, detrás de cada evento hay artesanas, diseñadores y familias que viven de este movimiento cultural”, afirmó.
Lucy destacó el reto de tener que mantener viva la identidad de Cartagena teniendo como obstáculos la misma modernización y como no, el turismo creciente: “Cartagena tiene una riqueza matrimonial que no podemos perder, nuestro deber es hacer que los ciudadanos se sientan parte de la fiesta, que la viven y la cuiden como suya”, explicó.
Ambas mujeres coinciden en que la cultura es una herramienta muy poderosa para unir generaciones de personas y también hacer cambios en la vida de estas mismas.
Escuche la entrevista aquí:
