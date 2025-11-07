Tras alerta de la Procuraduría, suspenden millonaria licitación en el Atlántico . Foto: Colprensa. / Sergio Acero

Después de alertas emitidas por la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación del Atlántico suspendió la licitación por más de $71 mil millones de pesos para intervenir una vía pública en el municipio de Sabanalarga.

El ente de control advirtió que habían riesgos en el proceso contractual y falta de claridad en la documentación de la negociación.

Se trata de las obras de mejoramiento de la vía del sector de ‘Los Campanos’.

Las alertas de la Procuraduría fueron enviadas por parte de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, el pasado mes de octubre a la autoridad departamental.

Aunque inicialmente se advirtió sobre presuntas omisiones en reglamentaciones de anticipos, oferentes y vinculación laboral de jóvenes, posteriormente se mencionaron supuestas violaciones a la normatividad legal.

Ante la situación, la Secretaría General de la Gobernación emitió una resolución que suspendió la licitación para garantizar la transparencia en el proceso.

