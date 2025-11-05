Procuraduría abre investigación a MinTrabajo Antonio Sanguino tras críticas a reunión Uribe-Gaviria

La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política, tras sus críticas contra la reunión sostenida por los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria.

El pasado 2 de noviembre, el ministro Sanguino publicó en sus redes sociales un par de mensajes en los que, frente a esa alianza política, calificó la reunión como una alianza de la “parapolítica” con el “neoliberalismo”.

La alianza de la parapolitica y el neoliberalismo…. https://t.co/GmMLxACEVr — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) November 2, 2025

Además en la declaración que le acaba de generar la investigación disciplinaria, el MinTrabajo señaló que la “gran coalición” anunciada por Uribe y Gaviria era más bien la “patética imagen de un pasado de exclusiones”.

¿Futuro? Esta es más bien la patética imagen de un pasado de exclusiones, desigualdades, corrupción, concentración de privilegios, abuso del poder, rodilleras ante poderes imperiales y mezcla de criminalidad y política. pic.twitter.com/C5ZOdTwsvI — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) November 1, 2025

Estas expresiones del ministro de Trabajo habrían generado una posible participación indebida en política, por lo cual el ente de control dio inicio a la indagación previa con miras a recabar material probatorio ante las “presuntas irregularidades” en las que habría incurrido Antonio Sanguino.

