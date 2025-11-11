Caen “motoladrones” implicados en tiroteo en el que resultó herido un pasajero del MÍO en Cali. Foto: Policía.

Las autoridades de Cali confirmaron la captura de alias “Ministro” y alias “Nataly”, los “motoladrones” que se hicieron virales tras protagonizar un tiroteo en el barrio San Bosco.

El hecho ocurrió el 14 de octubre, cuando la pareja intentó hurtar las pertenencias a un conductor que esperaba el cambio de semáforo. En medio del forcejeo, los delincuentes dispararon varias veces y uno de los proyectiles impactó un bus del transporte masivo, hiriendo a un usuario.

El alcalde Alejandro Eder confirmó que hubo pago de una recompensa por la información ciudadana que permitió ubicar a los delincuentes en el municipio de Dagua.

“Quiero darle las gracias a los ciudadanos que nos ayudaron dando información, quiero informar además que hubo pago de recompensa por estas capturas y quiero también darle las gracias a la secretaría de Seguridad y a la Policía que aprovecharon la red de cámaras que desde esta alcaldía hemos rehabilitado”, indicó el mandatario.

Por su parte, el general Henry Bello, comandante de la Policía de Cali, detalló que los delincuentes usaban motocicletas con placas duplicadas, para dificultar su rastreo.

“Las denuncias de los propietarios de las motos suplantadas fueron clave para avanzar en la investigación”, explicó.

Según información oficial, alias “Ministro” tiene antecedentes por narcotráfico, hurto agravado, lesiones personales y actos sexuales con menor de edad. Durante el operativo también fue capturado alias “Ambuila”, otro miembro de la estructura, sorprendido en flagrancia cuando intentaba cometer un nuevo hurto en el sector de Fray Damián.

