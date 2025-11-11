Federico Arango, el médico y triatleta que convirtió el cáncer en una lección para vivir

Federico Arango es médico, triatleta y creador de contenido sobre salud y bienestar. Su carrera en la Medicina y en los deportes llegaron a cruzarse gracias a un diagnóstico de un linfoma anaplásico de células T, que, en otras palabras, era un cáncer al que tendría que enfrentarse, cosa que ya había hecho desde niño.

Arango, en vez de guardarse su situación, decidió hacerla pública con la idea de qué hablar del proceso ayudaba a romper el estigma y darle poder a otros pacientes que estuvieran en una situación similar a la de él: “Cuando uno comparte la enfermedad, deja de ser un secreto y se convierte en conocimiento”, aseguró.

En sus redes, el combina datos de ciencias, reflexiones de si mismo y la importancia de estar bien diariamente. La historia de Arango también va más allá del diagnóstico, él entrena, estudia y tiene como objetivo crear un centro integral de bienestar que fusione la medicina de occidente con la del oriente.

Para Arango, sanar no es solo en el cuerpo, sino también la mente y el entorno: “Hay que enfrentar la tormenta de frente, como el buey. No se trata de huir del miedo, sino de caminar con él”, dijo. Esta visión lo hizo un referente en el tema de la resiliencia y el bienestar, siempre con un enfoque más allá del físico.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Federico Arango, el médico y triatleta que convirtió el cáncer en una lección para vivir 22:51 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: