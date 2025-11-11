Gobernador del Atlántico rechazó ataque contra gobernador de Arauca, Renson Martínez

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó el atentado del que fue víctima su homólogo del departamento de Arauca, Renson Jesús Martínez, cuando se desplazaba entre los municipios de Saravena y Tame.

En su pronunciamiento, Verano exigió información clara y precisa sobre las causas, los responsables y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad de las autoridades territoriales.

“Todos los gobernadores estamos muy preocupados con lo que acaba de pasar con Renson. Su carro recibió alrededor de 20 disparos, lo que demuestra que fue un atentado directo contra su vida”, afirmó.

El mandatario también aseguró que ese tipo de hechos atentan contra la democracia, la institucionalidad y la tranquilidad del país, sobre todo en momentos que se desarrollan procesos electorales.

Adicionalmente, manifestó su solidaridad con el pueblo de Arauca y con el mandatario.

Verano hizo un llamado al Gobierno nacional y a los organismos de seguridad para redoblar los esfuerzos en la protección de los mandatarios regionales y de todos los actores sociales que trabajan por el desarrollo de los territorios.

Finalmente, enfatizó en la necesidad de que las investigaciones avancen con celeridad y transparencia, para esclarecer lo ocurrido.

“Este no es un hecho aislado. Es un llamado de alerta sobre los riesgos que enfrentamos los líderes territoriales y sobre la urgencia de fortalecer las estrategias de seguridad en las regiones más afectadas por la violencia. Defender la vida de quienes representan al Estado es defender la democracia misma”, concluyó.

