Coviandina reportó agresión a controladora de tráfico de la Vía al Llano.

Coviandina, concesionaria del proyecto Bogotá- Villavicencio, denunció que este martes 11 de noviembre se registró la agresión a una controladora de tráfico en el Kilómetro 19+200 de la Vía al Llano, donde se retiró por la fuerza la señalización del punto de control y se agredió físicamente a una controladora de tráfico, para habilitar el paso de manera arbitraria por el corredor.

“Rechazamos cualquier acto de violencia, contra los trabajadores y las autoridades, que cumplen su labor de velar por la seguridad de todos”, aseguró la concesión en un comunicado.

Coviandina también hizo un llamado para respetar a sus trabajadores, que trabajan para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

“Tienen un único propósito, proteger la vida y asegurar un tránsito seguro. El respeto y la colaboración son esenciales para mantener segura y operativa la conexión con los Llanos Orientales”, enfatizó.

