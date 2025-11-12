Exgobernadora del Atlántico tendría “interés” en contratos vinculados a Nicolás Petro: Fiscalía

Nicolás Petro, hijo del presidente de la República en Caracol Radio

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, la Fiscalía aseguró que la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera tenía conocimiento sobre contratos presuntamente vinculados a Nicolás Petro.

Se trata de una sería de contratos para la atención de adultos mayores en el departamento.

Dichas negociaciones se realizaron a través de la Fundación Conciencia Social (FUCOSO).

En el caso también fueron relacionados el representante legal de la organización, un funcionario de la Gobernación del Atlántico y Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro.

Según la representante del ente investigador, la entonces mandataria regional estaba “muy interesada” en el proyecto contractual de la fundación.

“Ella también estaría muy interesada en ese proyecto contractual de FUCOSO”, dijo la fiscal.

Laborde también señaló que, era Noguera quien, para la época, podía otorgar los contratos, por lo que los hechos se enmarcarían en un presunto tráfico de influencias.

Asimismo, indicó que, la mandataria tenía pleno conocimiento y era consciente del interés de los involucrados en los contratos.

“La señora gobernadora del departamento del Atlántico de la época, la doctora Elsa Noguera, tuvo pleno conocimiento y consciencia en relación al interés y lo que representaba específicamente para el señor Nicolás Petro y la señora Dayssuris Vásquez, además del señor Raúl Lacouture, Gustavo De la Ossa y Pedro Name, frente a los contratos de la Fundación FUCOSO”, afirmó.

Cabe mencionar que, según la Fiscalía, el exdiputado del Atlántico “se interesó indebidamente” en los contratos, determinando como contratista a la Fundación Conciencia Social “con el propósito de solventar sus intereses personales y económicos”.

