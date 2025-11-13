¿Cuál es el monto máximo de dinero que presta Nequi? Requisitos y paso a paso para solicitarlo

La plataforma Nequi, que es ampliamente utilizada en Colombia, ofrece servicios de pagos móviles y billetera digital, ya que permite realizar transacciones financieras de manera rápida y segura a través de un teléfono celular.

Entre las ventajas que ofrece Nequi se encuentran la posibilidad de acceder a servicios financieros sin necesidad de una cuenta bancaria tradicional, así como las comisiones bajas o inexistentes para algunas transacciones..

Otro de los servicios que ofrece Nequi a sus usuarios es la posibilidad de prestar dinero directamente a la cuenta de la persona solicitante para pagos imprevistos, o para llevar a cabo proyectos personales como financiar su educación, emprendimientos o inversiones importantes.

A continuación, le contamos cuánta plata presta Nequi y qué requisitos debe cumplir el solicitante para recibir el crédito.

¿Cuánta plata presta Nequi?

Para las personas interesadas en adquirir un préstamo a través de Nequi, la plataforma ofrece dos servicios:

Préstamo Propulsor: Se trata de un crédito de consumo de libre inversión con montos desde $500,000 hasta $25 millones, con plazos flexibles de pago que pueden llegar hasta 60 meses. Préstamo Salvavidas: Es un préstamo de bajo monto diseñado para emergencias económicas, con montos desde $100,000 hasta $500,000 y un plazo de pago de 30 días.

En la página oficial de Nequi existe un simulador de crédito que le permitirá calcular el monto de las cuotas que tendría que pagar cada mes hasta terminar la deuda.

Tenga en cuenta que la tasa de interés fija varía entre 1,79% y 3.78% efectivo mensual (EM), es decir, de 23.69% a 56.15% efectivo anual. En caso de que el usuario se atrase en el pago de las cuotas, debe asumir un dinero extra correspondiente a la tasa de mora, que está fijada en 3,78%.

Usted puede ingresar a esta herramienta a través de este enlace: Simulador de crédito de Nequi

¿Qué requisitos hay para solicitar un préstamo a través de Nequi?

Los usuarios de Nequi interesados en solicitar un préstamo deben cumplir con requisitos básicos como ser mayor de edad, tener un historial crediticio activo y contar con capacidad de endeudamiento.

Además, debe contar con un seguro de vida obligatorio.

¿Cómo solicitar un préstamo en Nequi?

El paso a paso para pedir un préstamo a través de Nequi es el siguiente:

Iniciar sesión en la aplicación móvil de Nequi. Diríjase a la opción ‘Finanzas’ y seleccione el botón que dice ‘Crédito’. Elija el monto de dinero que necesita y el tiempo en que está dispuesto a pagar su préstamo. Utilice la herramienta de simulador de crédito para tener claro el monto de las cuotas que tendrá que pagar mes a mes. Revise y acepte las condiciones. Tómese una foto tipo ‘selfie’ para validar su identidad.

