Hora Colombia de Latin Grammy Awards 2025 HOY: Así puede ver los premios EN VIVO

La 26ª edición del Latin GRAMMY, considerada la noche más grande de la música Latina, se celebra hoy, jueves 13 de noviembre de 2025. El evento tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La transmisión promete un amplio despliegue de talento y una agenda cargada que arranca desde la tarde.

Para el público en Colombia, la transmisión principal, que tiene una duración de tres horas, está programada para comenzar a las 7:00 p.m. (hora Colombia). Antes, los televidentes podrán sintonizar el pre-show de la alfombra, que durará una hora e iniciará a las 6:00 p.m.

Plataformas para Ver los Premios

La ceremonia central será producida por Televisa Univision y se emitirá a través de sus plataformas en Estados Unidos. El canal designado para la transmisión en vivo en Colombia es TNT y la plataforma de streaming HBO Max.

Detalles de la Gala: Premios y Presentaciones

La jornada de premiación, incluye un total de 60 categorías en esta edición, se divide en dos momentos clave:

La Premiere, este segmento anticipa la transmisión principal y es donde se entrega la mayoría de los premios Latin GRAMMY

Hora de inicio (Colombia): 2:00 p.m. (Calculado a partir de las 3 p.m. ET/12 p.m. PT) Transmisión: se podrá seguir en vivo a través de las plataformas digitales de La Academia Latina de la Grabación.

2:00 p.m. (Calculado a partir de las 3 p.m. ET/12 p.m. PT) Transmisión: se podrá seguir en vivo a través de las plataformas digitales de La Academia Latina de la Grabación. Anfitriones: la Premiere de 2025 estará conducida por Kany García, ganadora de siete Latin GRAMMYs, y Tiago Iorc, que ha ganado cinco Latin GRAMMYs.

la Premiere de 2025 estará conducida por Kany García, ganadora de siete Latin GRAMMYs, y Tiago Iorc, que ha ganado cinco Latin GRAMMYs. Presentaciones Destacadas: el evento contará con la participación de nominados como Andrés Cepeda, Jesse & Joy, Fito Páez, Akapellah y Trueno.

La gala central contará con la conducción del ganador del Latin GRAMMY y nominado al GRAMMY, Maluma, quien debuta en este rol, acompañado por la actriz Roselyn Sánchez, quien regresa por octava ocasión.

Entre los artistas confirmados para actuar durante la noche se encuentran:

Bad Bunny

KAROL G

Gloria Estefan

Carlos Santana

Los Tigres del Norte

Alejandro Sanz.

El homenajeado del año será Raphael, reconocido por La Academia Latina de la Grabación, también ofrecerá una presentación.

La celebración de hoy culmina una semana de eventos que han honrado la excelencia y el impacto global de la música latina, como el programa Latin GRAMMY In The Schools, que apoya la educación musical.

La audiencia podrá ser testigo de quiénes son los ganadores de esta edición en una velada que subraya la diversidad de géneros y la influencia de los creadores hispanohablantes.

