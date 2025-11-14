Balacera en el norte de Bogotá: delincuentes robaron maletas y dispararon contra un carro. Foto: Tomada del perfil de X @Melquisedec70

Bogotá

En las últimas horas, en la calle 116 con carrera 72 en el barrio Pontevedra en el norte de Bogotá, las autoridades recibieron una alerta a través de la línea de emergencia 123, donde aseguraban que le estaban disparando a una camioneta.

Una vez llegaron los uniformados de la Policía Metropolitana realizaron la verificación y se encontraron con que en el interior del vehículo había dos personas con heridas, que fueron remitidas a la Clínica Shaio.

En la información preliminar de las autoridades, las personas que le estaban disparando a la camioneta se llevaron unas maletas y emprendieron la huida.

Además, según fuentes, una de las personas que iba en la camioneta atacada, quitó la placa del vehículo.

Por ahora, se adelantan las investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido, ubicar y capturar a los responsables de este hecho que se movilizaban en moto.

