Ministerio de Defensa confirma millonaria sanción contra Vertol Systems por helicópteros MI-17

El Ministerio de Defensa resolvió un recurso de reposición que interpusieron los apoderados de la firma Vertol Systems Company y confirmó la resolución de 7 de noviembre en la que se declaró el incumplimiento parcial del contrato del mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17.

La cartera de defensa impuso a Vertol Systems una multa correspondiente a los 8,956,468 de dólares. El contratista tiene 15 días calendario, contados a partir del presente acto administrativo para su pago voluntario. Si esto no acontece o lo hace parcialmente el Ministerio de Defensa le cobrará la suma indicada más los intereses de mora, a partir de esa fecha y cobrará solidariamente la garantía contractual.

Además, se reclama la póliza expedida por la aseguradora Berkley Internacional Seguros Colombia por valor de USD$6,492,680. “El valor que le corresponde asumir a la aseguradora, debe pagarlo a más tardar al vencimiento del mes siguiente, al plazo de 15 días que el contratista dispone para el pago voluntario”.

Por último, como consecuencia del incumplimiento del contrato, y por no haber entregado los bienes y servicios en cuantía suficiente al valor del pago anticipado entregado al contratista, Vertol deberá devolver parcialmente dicho pago correspondiente a la suma de USD$13,586,872 en total.

El Ministerio declaró la ocurrencia del siniestro para efectos de la reclamación de la póliza expedida por la aseguradora respecto de la devolución parcial del pago anticipado hecho al contratista. La aseguradora deberá pagar la suma correspondiente a USD$13,568,872.