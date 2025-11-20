Colombia presentó los primeros objetos recuperados del galeón San José

El Gobierno de Colombia presentó en Cartagena los objetos que recuperó durante la segunda fase del proyecto.

Según explicó el equipo técnico, esta etapa buscó analizar directamente los materiales del sitio para estabilizarlos y protegerlos, de modo que pudieran ser estudiados en laboratorio.

¿Cuáles fueron los objetos recuperados?

Las piezas fueron levantadas a bordo de buques de la Armada y correspondieron a:

Un cañón

Una taza de porcelana

Tres monedas coloniales

Dos fragmentos cerámicos

Sedimentos asociados

En la primera fase, el proyecto se centró en una verificación no intrusiva del contexto arqueológico.

El equipo confirmó que el sitio se mantenía sin alteraciones humanas y logró entender cómo estaban distribuidos los objetos y los restos de la embarcación en el fondo marino.

Ese análisis permitió definir el área del yacimiento y detectar posibles procesos de deterioro en los materiales.

Con la recolección iniciada en esta segunda fase, los investigadores pasaron a una etapa más detallada. Las piezas serán estudiadas en el laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido del CIOH Caribe, donde comenzará un proceso largo de conservación.

Allí se realizarán análisis arqueológicos y arqueométricos para determinar su procedencia, cronología, composición y las tecnologías de producción de la época.

La ministra Yannai Kadamani afirmó que el hallazgo “mostró el fortalecimiento de las capacidades del Estado para proteger el patrimonio sumergido”.

Por su parte, la directora del ICANH, Alhena Caicedo, señaló que esta recolección “abrió la posibilidad de que la ciudadanía se acercara, a través del testimonio material, a la historia del galeón San José”.

Así informó la noticia el Ministerio de Cultura: