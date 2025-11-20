Junior venció 1-0 a Independiente Medellín y se pone líder parcial del grupo A de los cuadrangulares

Este miércoles, 19 de noviembre, siguió el desarrollo de la primera jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-ll y uno de los partidos más destacados de la fecha se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, donde Junior e Independiente Medellín chocaron en el estadio Metropolitano.

En un compromiso de ida y vuelta y bastante disputado, Junior hizo valer su localía y superó 1-0 a Independiente Medellín para sumas sus primeros tres puntos.

El cuadro barranquillero se quedó con la victoria gracias al tanto de Didier Moreno, quien marcó en el minuto 35. Por otra parte, el arquero uruguayo del conjunto poderoso, Washington Aguerre, salió lesionado al 27’.

La única anotación del partido se presentó en el minuto 35, cuando Didier Moreno desvió el balón y lo mandó al fondo de la red, tras un remate previo de Yimmi Chará dentro del área.

Con esta victoria, Junior se ubica como único líder parcial con tres puntos e Independiente Medellín quedó en el fondo de la zona sin unidades. Atlético Nacional y América de Cali se ubican en la segunda y tercera casilla a la espera de lo que pase en su partido.

En la siguiente jornada, Independiente Medellín y Atlético Nacional se enfrentarán el domingo 23 de noviembre en una nueva edición del clásico paisa. El encuentro iniciará a las 5:45 p.m. y se disputará en el estadio Atanasio Girardot.

Ese mismo día, pero a las 8:00 p.m., América de Cali y Junior se verán las caras en el estadio Pascual Guerrero.

