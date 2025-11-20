Olga Lucía Claros saldrá del Viceministerio de Justicia de Política Criminal

La viceministra de Justicia de Política Criminal, del Ministerio de Justicia, Olga Lucía Claros, sale de su cargo, al completar un poco más de 6 meses en el mismo.

Su salida se produce poco más de un mes después de la salida de quien fue su jefe y quien la llevó a la cartera: Eduardo Montealegre.

La renuncia de Olga Lucía Claros fue solicitada desde la Presidencia. Desde el DAPRE llegó la solicitud para que Olga Lucía Claros presentara la carta en la que se apartaba del cargo.

En respuesta, Claros Osorio remitió su carta y está a la espera de que sea firmada y quede en firme su salida.

Mientras tanto, la funcionaria continúa ejerciendo sus funciones. Claros es reconocida por haber sido una de las arquitectas del proyecto de Ley de Sometimiento promovido por Montealegre y que actualmente se discute en el Congreso de la República.

