Atlético Nacional superó 1-0 al América de Cali y se muestra como favorito en cuadrangulares. Foto: David Jaramillo/ Colprensa.

Este jueves, 20 de noviembre, se dio continuidad a la jornada inicial de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-ll y el partido que cerraba la fecha se disputó en la ciudad de Medellín, donde Atlético Nacional y América de Cali se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot.

En un compromiso de ida y vuelta y con un equipo superior a su rival, Atlético Nacional se hizo fuerte de local y superó 1-0 al América de Cali para sumas sus primeros tres puntos.

El cuadro verdolaga obtuvo el triunfo gracias a la anotación de Matheus Uribe, quien marcó en el minuto 73. En el juego, el conjunto visitante pidió una tarjeta roja William Tesillo, quien al hacer un despeje con su pierna izquierda terminó impactando el hombre y cuello de su rival, sin embargo, el juez solo mostró amarilla y el VAR respetó su decisión.

El único gol del compromiso llegó en la segunda parte, en el minuto 73, cuando Matheus Uribe ingresó al área y marcó de cabeza, tras un centro de Marlos Moreno desde el costado izquierdo.

⚽⚡🟢 ¡Atlético Nacional hizo vibrar el Atanasio Girardot con una gran victoria contra América! ¡Los 'verdolagas' le ganaron 1-0 a la 'mecha' con un cabezazo imparable de Mateus Uribe!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/7INvIRO9hZ — Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2025

Con esta victoria, Atlético Nacional, junto a Junior, se ubica como líderes del grupo A con tres puntos, mientras Independiente Medellín y América de Cali quedaron en el fondo de la tabla sin unidades.

En la siguiente fecha, Independiente Medellín y Atlético Nacional chocarán el domingo 23 de noviembre en una nueva edición del clásico paisa. El encuentro dará inicio a las 5:45 p.m. y se realizará en el estadio Atanasio Girardot.

Ese mismo día, pero a las 8:00 p.m., América de Cali y Junior se enfrentarán en el estadio Pascual Guerrero.

