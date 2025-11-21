Autoridades encontraron 11 válvulas empleadas en el robo de hidrocarburos, en el sur del Cesar

Fuerzas Militares confirma liberación de 40 soldados secuestrados // Getty Images // / EGT

En Aguachica y San Martín, Cesar, el Ejército logró la ubicación y neutralización de 11 válvulas ilícitas en la ruta Pozos Colorados - Galán, utilizadas para el robo de hidrocarburos.

Las autoridades afectaron las economías ilícitas que financian a los Grupos Armados Organizados en la región.

El personal técnico de CENIT realizó las reparaciones provisionales y la instalación de capuchones, mientras los elementos hallados quedaron a disposición de la Fiscalía, reafirmando una vez más, el compromiso institucional con la protección del territorio, la seguridad energética y la lucha frontal contra las economías ilegales que afectan al país.

