Autoridades encontraron 11 válvulas empleadas en el robo de hidrocarburos, en el sur del Cesar
Las autoridades afectaron las economías ilícitas que financian a los Grupos Armados Organizados en la región.
En Aguachica y San Martín, Cesar, el Ejército logró la ubicación y neutralización de 11 válvulas ilícitas en la ruta Pozos Colorados - Galán, utilizadas para el robo de hidrocarburos.
El personal técnico de CENIT realizó las reparaciones provisionales y la instalación de capuchones, mientras los elementos hallados quedaron a disposición de la Fiscalía, reafirmando una vez más, el compromiso institucional con la protección del territorio, la seguridad energética y la lucha frontal contra las economías ilegales que afectan al país.
