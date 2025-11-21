Capturan alias ‘Boliqueso’, hombre de confianza de ‘Castor’, cabecilla Los Costeños

Bogotá

Mediante orden judicial se logró la captura de un hombre de 30 años por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

La captura se dio por uniformados adscritos al CAI Hayuelos que adelantaban labores registro y control y observaron a una persona en actitud sospechosa, por lo cual procedieron a detenerlo. Al verificar los antecedentes se evidenció que presenta una orden judicial emitida por el Juzgado Penal Municipal con función de garantías de Barranquilla.

Además, se estableció que este hombre, sería la mano derecha de alias ‘Castor’, máximo cabecilla de ‘Los Costeños’ y quien fue capturado el 10 de noviembre del 2024 en un operativo de las autoridades en Barranquilla contra esta estructura criminal.

De igual manera, desde la cárcel recibía órdenes de alias ‘Castor’ para seguir dinamizando las actividades delincuenciales contra comerciantes de los barrios Las Nieves, Simón Bolívar, Los Trupillos, La Chinita, Rebolo, Montes, San Roque y Chiquinquirá de Barranquilla, que iban desde 1 millón hasta 50 millones de pesos.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los hechos que se le atribuyen.

