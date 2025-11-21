Delegación de Paz urbana denuncia un desfase en el reporte de homicidios en el Valle de Aburrá

El reporte sobre la cifra de 306 homicidios en Medellín en lo que va de 2025 generó una alerta en la mesa de negociación que adelanta diálogos en la cárcel de Itagüí con los cabecillas de estructuras criminales.

La senadora Isabel Zuleta, vocera de la Delegación de Paz, alertó sobre inconsistencias entre el reporte que entrega la Alcaldía de Medellín y el de la Policía Metropolitana; advirtió que este último tiene 21 casos menos que el de la administración municipal.

Zuleta explicó que la publicación de estos datos prendió las alarmas por un posible incumplimiento de las bandas criminales que participan en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional, lo que, a su vez, motivó una reunión en la cárcel de Itagüí para verificar los datos.

“Nos generan a nosotros una alarma diciendo que las estructuras nos incumplieron. Ellos tienen un compromiso complejo (…) Nos genera también una tensión”.

Según la representante, de manera inexplicable, en el informe diario de homicidios, generado por la Secretaría de Seguridad, se incrementó el número de muertes violentas, pero señaló que esa variación estaría relacionada con una reclasificación de casos ocurridos a lo largo del año.

“Lo que resulta extraño es por qué clasifica exactamente el mismo número de homicidios para estructuras y el mismo número de homicidios para convivencia. Eso estadísticamente no es probable”.

La Mesa ha pedido a la Alcaldía de Medellín que aclare la reclasificación de casos por los que se ha incrementado el índice de muertes violentas, mientras avanzan los diálogos en la cárcel de Itagüí.