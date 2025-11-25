Internacional

Al menos seis muertos en Kiev dejó ataque ruso

De acuerdo con el reporte de los Servicios de Emergencia, las dos primera víctimas se reportaron en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev.

KYIV (Ukraine), 25/11/2025.- The site of a Russian strike on a nine-storey residential building in Kyiv, Ukraine, 25 November 2025, amid the Russian invasion. At least six people were killed and dozens of others injured, including two children, in an overnight combined Russian attack on Kyiv, according to the State Emergency Service report. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY KOZLOV

KYIV (Ukraine), 25/11/2025.- The site of a Russian strike on a nine-storey residential building in Kyiv, Ukraine, 25 November 2025, amid the Russian invasion. At least six people were killed and dozens of others injured, including two children, in an overnight combined Russian attack on Kyiv, according to the State Emergency Service report. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY KOZLOV / SERGEY KOZLOV

Al menos seis personas murieron hoy en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, según informaron las autoridades ucranianas.

En un primer momento, los Servicios de Emergencias habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev.

Le puede interesar

La administración militar regional informó posteriormente de la muerte de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin.

Alrededor de una decena de personas han resultado heridas, según los distintos balances ofrecidos por las autoridades.

El Ministerio de Energía ucraniano ha explicado que este bombardeo ruso contra Ucrania tenía entre sus objetivos el sistema energético, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación de electricidad y de procesamiento de gas este otoño como consecuencia de los repetidos ataques masivos de Rusia.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad