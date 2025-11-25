Al menos seis muertos en Kiev dejó ataque ruso

Al menos seis personas murieron hoy en Kiev en un ataque ruso con misiles y drones que destruyó varios edificios en zonas residenciales de la capital, según informaron las autoridades ucranianas.

En un primer momento, los Servicios de Emergencias habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev.

La administración militar regional informó posteriormente de la muerte de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin.

Alrededor de una decena de personas han resultado heridas, según los distintos balances ofrecidos por las autoridades.

El Ministerio de Energía ucraniano ha explicado que este bombardeo ruso contra Ucrania tenía entre sus objetivos el sistema energético, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación de electricidad y de procesamiento de gas este otoño como consecuencia de los repetidos ataques masivos de Rusia.

