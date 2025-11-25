Emmanuel Macron aseguró que Rusia es una “amenaza” para Europa y que no hay que mostrar debilidad. Foto: Getty Images.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este martes (25 de noviembre) que Rusia es una de las “principales amenazas” que se ciernen sobre los países de la Unión Europea y la OTAN y que sería una equivocación mostrarse “débiles” ante la “confrontación estratégica” que Moscú libra con Europa.

“Rusia libra una confrontación estratégica con los europeos (...) Nos equivocaríamos si nos mostráramos débiles ante esta amenaza”, dijo Macron en una entrevista con la radio RTL una horas antes de la reunión por videoconferencia que esta tarde tienen previsto celebrar los integrantes de la Coalición de los Voluntarios creada en marzo de 2025 para apoyar a Ucrania.

Según el presidente francés, Rusia está librando una “guerra híbrida” en el territorio europeo, incluyendo Francia, y dijo que su país tiene que “prepararse para la posibilidad de un importante enfrentamiento de alta intensidad en el vecindario de Europa entre 2027 y 2030, en paralelo a un aumento masivo de ataques híbridos en su territorio”.

