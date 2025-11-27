Ministros Benedetti e Idárraga anuncian proyecto de ley para prohibir porte y venta de fentanilo

El Consejo Nacional de Estupefacientes, por medio del ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, anunciaron la prohibición absoluta del fentanilo en Colombia.

Los ministros indicaron que el próximo martes se va a radicar un proyecto de ley en el Congreso de la República en el que se buscará además penalizar el porte del fentanilo, su comercialización y exportación.

“Esta droga, este opiáceo, está haciendo estragos en Canadá, en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea “dijo el ministro del Interior.

Por su parte el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, aseveró que con dicha determinación se está tratando de proteger al país y evitar que se asienten “cocinas” de producción de fentanilo.

Además, se fortalecerán los controles sobre las sustancias -que son legales- con las que se produce la droga, para evitar que se desvíe su uso para la fabricación de fentanilo.