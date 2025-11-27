Rechazan tutela que, a nombre de Daniel Quintero, pedía inscribir comité de firmas en Registraduría

El juez 62 Administrativo de Bogotá rechazó por improcedente la acción de tutela impulsada por el agente oficioso, Jorge Andelfo Ortega Jaimes, en representación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra la Registraduría.

En el fallo de 11 páginas, el juez argumentó que no se cumplió con el requisito de legitimación por activa, porque el accionante, es decir, quien interpuso la tutela, no demostró que Quintero estuviera imposibilitado para presentarla directamente.

Además, recordó que la agencia oficiosa exige “manifestar la razón de la imposibilidad del accionante para acudir directamente” y “probar siquiera sumariamente tal circunstancia”.

También justificó la decisión en que el exalcalde de Medellín ha interpuesto varias tutelas personalmente, por lo que “no existe prueba siquiera sumaria de una imposibilidad del accionante para acudir directamente”.

“El señor Jorge Andelfo Ortega Jaimes no tenía legitimación para presentar la acción de tutela como agente oficioso”, señaló el juez al explicar que, por esto, no era procedente estudiar a fondo las supuestas violaciones a los derechos que se alegaban en la tutela y la declaró improcedente.

“Resuelve: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la protección constitucional de tutela deprecada”.

Este es el fallo: