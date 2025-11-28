Ricardo Roa se pronunció sobre sanción del CNE a campaña Petro Presidente: “decisión será absolvernos”

Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, se pronunció este viernes sobre la sanción que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) por violar topes de financiación en más de $ 3.500 millones .

El hoy presidente de Ecopetrol respondió en redes sociales a una primicia de La W con la ampliación a la tutela que radicó el funcionario.

Lea aquí: Bolívar alerta que decisión del CNE deja en vilo las listas del Pacto Histórico al Congreso para 2026

“Siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes ”, aseguró en su trino.

A ello agregó que la decisión no es definitiva y “podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo”.

“Confío plenamente en que, luego del recurso de reposición que interpondremos en tiempo, la decisión no podrá ser diferente a absolvernos de todos los cargos o a declarar la caducidad de la decisión”, agregó en su declaración en redes sociales.

Esto se da luego de que esta emisora contó que tras la sanción del CNE, Roa radicó un anexo a la tutela que presentó el pasado 19 de noviembre, antes de que saliera esta decisión.

En el documento, Roa refuerza que sus derechos a la defensa técnica y al debido proceso fueron violados.

Además, allí asegura que esta decisión no está en firme pues van a interponer recursos de reposición y le pide que le ordene al CNE que practique nuevas pruebas.

En este también recuerda que aunque el cobro coactivo no puede iniciar hasta que se verifique la ejecutoria o firmeza del acto.

Siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes.



La decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las… https://t.co/bemYe9Lax6 — Ricardo Roa Barragan (@ricroabar) November 28, 2025

Escuche W Radio en vivo: