El 3 de diciembre habrá reunión Galán - Jorge Rey: estudiarán pico y placa los sábados en Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que el miércoles 3 de diciembre tendrá un encuentro con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, para analizar y debatir la medida de pico y placa los sábados para los vehículos particulares que no están matriculados en Bogotá.

“Este miércoles tendremos reunión con el gobernador y con algunos alcaldes para dialogar en general las circunstancias que hay, buscando trabajar conjuntamente por la equidad y por la corresponsabilidad”, dijo Galán.

Sumado a esto, Galán aclaró que esta medida no entrará a regir el próximo 1 de enero, como se especula, si no dentro del próximo semestre.

“Desde el principio dijimos que esa medida entra el primer semestre, no necesariamente el primer día, porque eso requiere un proceso. Entonces no necesariamente el primer día, nunca hemos dicho que el primero de enero entra, sino que durante el primer semestre”, agregó.

Cabe recordar que la medida se toma, según Bogotá, para aumentar el recaudo de impuestos vehiculares que la ciudad ha dejado de recibir para diferentes obras en la malla vial.

