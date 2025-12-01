Macron informó a Trump de conversaciones en París con Zelenski y otros líderes europeos

Imagenes de Getty Images de los presidentes de Francia y Ucrania y el Presidente electo de Estados Unidos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, informó personalmente este lunes 1 de diciembre a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de las conversaciones mantenidas en París con el jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelesnki, y otros líderes europeos.

Macron informó a Trump “sobre las conversaciones mantenidas hoy en París durante la visita del presidente Zelenski” y ambos líderes “intercambiaron puntos de vista sobre las condiciones para una paz sólida y duradera en Ucrania y sobre los próximos pasos en la mediación de Estados Unidos”, señaló el Palacio del Elíseo en un comunicado.

En particular, el presidente francés subrayó “la importancia central de las garantías de seguridad necesarias para Ucrania y la determinación de trabajar con Estados Unidos en este ámbito”, añadió la Presidencia francesa.

Antes de hablar con Trump, Macron y Zelenski habían mantenido una conversación con el negociador estadounidense, Steve Witkoff, y el ucraniano, Rustem Umérov, quienes mantuvieron conversaciones en Florida el domingo y este lunes.

En una rueda de prensa junto a Zelenski, Macron destacó los esfuerzos de negociación para la paz desplegados por Estados Unidos, pero subrayó que el plan de Trump solo podrá concretarse con los europeos en la mesa y la última palabra la tendrán los ucranianos.

Zelenski, que mañana visitará por primera vez Irlanda, recibió en París un espaldarazo a su posición negociadora frente a Rusia, al recibir el apoyo de Macron, pero también de otros líderes europeos que reiteraron que las cuestiones territoriales deben depender de Kiev.

Mientras la mediación estadounidense avanza, en vísperas de que el enviado especial de Donald Trump llegue a Rusia, Zelenski insistió en los avances del plan de paz, enmendado por sus emisarios en Ginebra, y que tiene en las cuestiones territoriales su punto crucial.

“Es la cuestión más difícil”, indicó el presidente ucraniano en la comparecencia de prensa junto a Macron en el palacio del Elíseo, donde pidió que no se premie al agresor en la negociación de paz.

“Ucrania es la única que puede decidir sobre su territorio”, señaló Macron, en un discurso similar al que mantuvo el canciller alemán, Friedrich Merz, que también participó en la reunión por vídeoconferencia, al igual que los mandatarios de Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos, además de los líderes de la Unión Europea y la OTAN.

