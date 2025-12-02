Existen dos tipos de cámaras de fotodetección en Bogotá ¿Para qué sirven y cuál es la diferencia?

La Secretaría Distrital de Movilidad, en su objetivo de prevenir siniestros viales y proteger la vida de la ciudadanía y vigilar las calles de acciones inapropiadas, ha implementado el uso de cámaras fotomulta, dispositivos regulados y aprobados por la Ley 1843 del 14 de julio de 2017.

Activas las 24 horas al día todos los días, estos aparatos electrónicos toman evidencia de posibles infracciones para ser revisadas y comprobadas por un agente de movilidad, quien posteriormente hará llegar la notificación del comparendo y su respectiva multa.

Si usted ha tenido la oportunidad de ver estos dispositivos, podrá darse cuenta que existen dos tipos, los cuales según la Secretaría de Movilidad, se encuentran distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad.

¿Qué tipos de cámaras de fotodetección hay?

Las categorías de las cámaras se encuentran divididas en dos:

Automáticas: ubicadas en las vías principales del país, el propósito de estas cámaras es regular la velocidad de los conductores, además de detectar vehículos en pico y placa, sin revisión técnico-mecánica, SOAT y cruces de semáforos en rojo.

Semiautomáticas: son aquellas que se encuentran en la parte de arriba de algunos semáforos, las cuales realizan un seguimiento a las novedades o siniestros en vía. Imponen comparendos como bloqueo de calzada, bloqueo de cruces peatonales, pico y placa, revisión técnico-mecánica, SOAT, no acatar las ordenes de tránsito y dejar o recoger pasajeros en puntos no permitidos.

Es importante recordarle a la ciudadanía que estos dispositivos deben de poseer la debida señalización y advertencia hacía con los conductores.

¿Cuánto valen las multas de las infracciones?

Estos dispositivos, a través de una foto a la placa del vehículo, detectan una serie de infracciones. Conozca el valor correspondiente a la multa en 2025.

Exceso de velocidad (604.100 pesos)

Pico y Placa (711.750 pesos)

SOAT (1.423.500 pesos)

Falta de revisión técnico-mecánica (711.750 pesos)

Cruces en semáforo en rojo (1.207.800 pesos)

Bloqueo de calzada (604.100 pesos)

Bloqueo de cruces peatonales (604.100 pesos)

No acatar señales de tránsito (161.035 pesos)

Dejar o recoger pasajeros en puntos no permitidos (604.100 pesos)

¿Cuáles son los plazos de acceder a los descuentos?

Comparendo impuesto en vía

50% de descuento: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la imposición del comparendo.

25% de descuento: Entre el sexto (6) y decimosegundo (20) días hábiles a la imposición del comparendo.

Comparendo detección electrónica

50% de descuento: En los próximos 11 días hábiles a la notificación.

25% de descuento: Entre 12 y 26 días hábiles a la notificación.

Nuevas cámaras de fotomulta en Bogotá

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, anunció la instalación de cámaras nuevas de fotodetección para lo que resta del año.

Según la información proporcionada por Forero, los estudios previos del contrato sugieren que estas cámaras se ubicarían en los siguientes puntos de Bogotá:

Avenida 68

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Guayacanes

Avenida Villavicencio

Calle 13

Calle 26

Calle 72

