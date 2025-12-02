Suecia desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia anunció este martes que, a partir de hoy, desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la “situación de seguridad” en este país sudamericano.

Suecia se une así a otros países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El Gobierno venezolano repudió “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump y criticó que el mandatario “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos.

