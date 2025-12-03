El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Se puede prevenir el Alzhéimer desde una edad temprana? Neurólogo explicó los síntomas de alarma

El neurólogo y especialista en medicina funcional Leonardo Bello, habló en Salud y Algo Más en una nueva edición de misterios del cerebro, acerca de los distintos signos de alarma o síntomas que se pueden detectar, con el fin de saber si hay probabilidad de padecer alzhéimer y qué hacer para prevenirlo.

Para entender más a fondo esta enfermedad, el doctor Leonardo Bello señaló que no hay manera de hacer un diagnostico precoz, sin embargo, si existen una serie de riesgos que pueden aparecer en personas jóvenes y que a su vez, pueden llegar a ser factores determinantes en contraer o no esta enfermedad.

De esta manera, el doctor enumeró algunos factores a los que debemos ponerle cuidado con el fin de prevenir o disminuir la probabilidad de alzhéimer, pues “las alteraciones metabólicas, así como la resistencia a la insulina, la diabetes y la obesidad, son los principales” síntomas que nos hacen un llamado de atención.

Sin embargo, Bello comentó que estas alteraciones se pueden empezar a modificar desde mucho antes y poder prevenir la enfermedad.

Otro de los factores a mencionar, se trata del estrés crónico: “cualquier tipo de estrés que encuentren, laborar, familiar, físico o psicológico”, añadió Bello.

¿Por qué es tan importante limitar el consumo de azúcar?

Según el profesional, un 80% de las personas con alzhéimer son diabéticas, esto, debido a que “el azúcar y el exceso de carbohidratos lleva a generar diabetes y la diabetes llega a dañar el cerebro, pues la circulación sanguínea afecta todos los sistemas del cuerpo”, explicó Leonardo Bello, sobre la alta relación entre la diabetes y el alzhéimer.

¿Qué síntomas puede tener un joven?

Ante el pensamiento general sobre que el alzhéimer llega una edad mayor, Bello aclaró que esta enfermedad llega cuando somos jóvenes, presentando síntomas como “niebla mental, donde se le dificulta desarrollar sus actividades día a día, dificultades para memorizar nueva información, sueño no reparador y alteraciones emocionales durante el día”, señaló el especialista.

Escuche la entrevista completa aquí:

