Condenaron a cadena perpetua por espionaje a exministro cubano tras su “traición a la patria”

El exministro cubano de Economía Alejandro Gil, quien hace menos de dos años era un estrecho colaborador del presidente, Miguel Díaz-Canel, y encargado de implementar la gran reforma monetaria de la isla, fue sentenciado a cadena perpetua por una decena de delitos, entre ellos el espionaje.

La sentencia de Gil, dada a conocer el lunes, 8 de diciembre, por una nota difundida por el Tribunal Supremo Popular de Cuba, pone punto final a un capítulo que se inició en febrero de 2024, con su repentina destitución tras haber estado al frente del Ministerio de Economía y Planificación desde el primer mandato de Díaz-Canel, en 2018.

El también ex vice primer ministro es el mayor alto cargo destituido por corrupción en la isla en décadas. Su imputación cayó como sorpresa. El presidente cubano le envió un “abrazo agradecido” en redes sociales horas después de su cese.

Un mes más tarde, el propio Díaz-Canel informó que Gil era investigado por “graves errores” y afirmó que “ni el Partido (Comunista de Cuba, PCC, único legal) ni el Gobierno” permitirían “la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad”.

En su nota de este lunes, el tribunal afirmó que al exministro se le consideró culpable de espionaje; actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación; cohecho y sustracción y daño de documentos u otros objetos, documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados.

El exmiembro del Comité Central del PCC fue juzgado por estos delitos en un primer juicio que se celebró a puerta cerrada en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre.

Además, Gil fue juzgado en un segundo proceso, celebrado entre el 26 y el 29 de noviembre, por cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, los tres con carácter continuado. Por esta causa fue condenado a 20 años de prisión, indicó el tribunal.

Ambas sentencias pueden ser recurridas en un plazo de diez días.

“Traición a la patria”

En su nota, los jueces afirmaron que el exfuncionario “engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía” e “incumplió procesos de trabajo con la información oficial clasificada que manejaba, la sustrajo, la dañó y finalmente la puso a disposición de los servicios del enemigo”.

El Tribunal Supremo Popular consideró que estos “comportamientos altamente lesivos” hacen merecedor al investigado de una “respuesta penal severa” al dejar establecido que “la traición a la Patria es el más grave de los crímenes y quien la comete está sujeto a las más severas sanciones”.

Hasta antes de su caída en desgracia, Gil actuó en la isla como uno de los integrantes del Gabinete con mayor exposición mediática.

Fue asimismo el encargado de implementar la gran reforma de 2021 (diseñada por otros desde 2010), que trató de poner fin al uso de una doble moneda en Cuba. La controvertida Tarea Ordenamiento resultó un fracaso que hundió el valor del peso y abrió las puertas a la dolarización en la isla.

También fue el encargado de aplicar las primeras medidas de ajuste para tratar de estabilizar la economía. Entre ellas destacó la polémica subida de los combustibles, incrementos de hasta el 400 %.

