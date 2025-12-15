Procuraduría abrió indagación por presuntas irregularidades en la ADR

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación internacional firmado en 2023 por cerca de 176.000 millones de pesos.

Según el Ministerio Público, con el presupuesto de ese convenio se habrían financiado viajes internacionales de funcionarios administrativos, conductores, contratistas y acompañantes cuyas funciones no tendrían relación alguna con los compromisos contemplados en el acuerdo de cooperación, cuyo objeto es la ejecución técnica de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (Pidar).

“Entre otras presuntas irregularidades, se indaga si funcionarios de la ADR habrían acudido a eventos en China y México sin contar con las debidas autorizaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ni del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, detalló la Procuraduría.

Pruebas

El Ministerio Público solicitó a la Agencia de Desarrollo Rural copia del convenio, al igual que informes de supervisión presentados a la fecha y los actos administrativos mediante los cuales fueron designadas las delegaciones que asistieron en comisión oficial a distintos eventos internacionales.

La Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria.

