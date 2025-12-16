Bogotá

Instalan nuevos paneles de velocidad en Bogotá: ¿Dónde estarán ubicados? No generarán comparendos

Según las más recientes mediciones sobre factores de riesgo vial de la Universidad Johns Hopkins, en Bogotá el 30% de los conductores excede los límites de velocidad.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá

Bogotá puso en funcionamiento once nuevos paneles informativos de velocidad fijos y cuatro paneles móviles, una herramienta únicamente pedagógica y preventiva que alerta en tiempo real a los conductores cuando superan los límites permitidos, sin generar sanciones.

Estos paneles registran la velocidad de los vehículos y muestran en una pantalla junto con la placa, alertando a los conductores cuando exceden la velocidad máxima permitida, que en vías principales es de 50 kilómetros por hora.

“Esta es una medida completamente informativa y preventiva, que promueve la corresponsabilidad de los conductores para que nuestras vías sean más seguras. En puntos donde hemos identificado esta problemática alertamos a los conductores para que sean ellos mismos quienes quiten el pie del acelerador cuando circulan a velocidades riesgosas”, dijo la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

¿Dónde estarán ubicados los paneles de velocidad en Bogotá?

Los paneles fijos están ubicados así:

  • Calle 26 con Carrera 69 (sentido occidente-oriente).
  • Calle 26 con Carrera 70 (sentido oriente-occidente).
  • Calle 26 con Carrera 50 (sentido oriente-occidente).
  • Calle 26 con Carrera 51 (sentido occidente-oriente).
  • Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 97 (sentido norte-sur).
  • Diagonal 92 (Av. NQS) con Calle 98 (sentido sur-norte).
  • Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido norte-sur).
  • Avenida Boyacá con Calle 70 Bis sur (sentido sur-norte).
  • Autopista Norte con Calle 136 (sentido norte-sur).
  • Autopista Norte con Calle 134A (sentido sur-norte).
  • Autopista Norte con Calle 83 (sentido sur-norte).

