“Una bajeza cobarde”: Dilian Francisca Toro a Petro tras haberla vinculado con el narcotráfico

Nuevamente hay tensión entre la gobernadora del Valle del Cauca, Dillian Francisca Toro y el presidente Gustavo Petro, luego de que el jefe de Estado señalara que el narcotráfico en la región tiene vínculos con políticos regionales, implicando indirectamente a la mandataria.

“El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por su cercanía al océano Pacífico y por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico, de lo cual nos debería hablar la misma gobernadora”, señaló el presidente en su cuenta de X.

Las fuerzas que chocan contra la sociedad en el Cauca, no están en negociaciones con el gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena.



El narcotráfico es fuerte en el Valle del Cauca desde hace décadas por… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2025

Frente a estas afirmaciones, la gobernadora respondió: “Sus palabras calumniosas, escritas entre líneas en su Catilinaria, vinculándome con el narcotráfico, son una bajeza cobarde. Cuando quiera, demos el debate sobre solvencia moral”.

Si usted gobernase como trina, si dedicase el tiempo que gasta en redes a venir al territorio a ponerse al frente de la situación, Presidente, los atentados terroristas, el control territorial y los resultados palmarios del fracaso de la NO paz total, serian evidentes para usted.… https://t.co/Ppt8YwmB1p — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) December 18, 2025

Las declaraciones del presidente Petro se producen luego de que la gobernadora señalara que el fracaso de la paz total ha generado un aumento del fortalecimiento de la delincuencia y las disidencias de las Farc. Según el jefe de Estado, el Gobierno no está en negociaciones con estos grupos armados.

“Las fuerzas que chocan con la sociedad en el Cauca no están en negociaciones con el Gobierno, no las queremos en negociaciones, porque son grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena”, escribió Petro.

En su extenso mensaje, Petro también hizo referencia al contrabando en Tuluá, señalando que opera con apoyo de software de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y funciona como lavado de dólares de la cocaína, advirtiendo que, mientras el poder político esté vinculado a estas redes, seguirá ligado al negocio del narcotráfico.

Estas declaraciones se producen en medio del asesinato del director de la Dian seccional Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, ocurrido este jueves 18 de diciembre.

Finalmente, la gobernadora le dijo al presidente que podría evidenciar directamente la situación de seguridad que vive el Valle del Cauca si dedicara más tiempo a gobernar desde el territorio y menos a las redes sociales.

