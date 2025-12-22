Organizaciones del sistema salud piden con urgencia ajuste de la UPC 2026

En los últimos años, el sistema de salud de Colombia ha atravesado importantes dificultades debido a la insuficiencia de recursos para financiar su funcionamiento adecuado. La UPC, que determina el monto asignado a cada paciente para su atención, ha sido un tema central de debate, especialmente en el contexto de la crisis sanitaria y económica que afecta al sector.

A pocos días de que se resuelva el ajuste de la UPC 2026, diversas organizaciones y actores del sector salud han hecho pronunciamientos alertando sobre las consecuencias de no realizar este ajuste de manera adecuada. La UPC 2026, según algunos análisis, debería ser ajustada entre un 15% y un 17,33% para reflejar el aumento real en los costos de atención, la inflación y el crecimiento en la demanda de servicios médicos.

Pronunciamientos de organizaciones y actores del sector

El Pacto por una Mejor Salud, un colectivo que reúne a organizaciones de pacientes, profesionales de la salud, entidades prestadoras de servicios y otros actores, ha manifestado su preocupación sobre la situación actual del sistema. En sus pronunciamientos, señalan que la insuficiencia de la UPC está afectando gravemente la capacidad de atención, resultando en el desabastecimiento de medicamentos, interrupción de tratamientos médicos y un aumento en las quejas y tutelas de los pacientes.

Según datos oficiales, el año 2024 cerró con más de 1,6 millones de quejas y más de 265,000 tutelas interpuestas, reflejando una creciente insatisfacción y desesperación entre los usuarios del sistema de salud.

Las organizaciones como Fecoer y la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales han destacado el impacto negativo de esta crisis en los pacientes con enfermedades graves y huérfanas, quienes han enfrentado barreras para acceder a tratamientos esenciales.

La preocupación de los órganos de control

La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre la creciente deuda que supera los 32,9 billones de pesos, lo que está afectando la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Este endeudamiento, combinado con la falta de ajuste en la UPC, ha creado un escenario de incertidumbre que afecta tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud.

La Corte Constitucional, por su parte, en su Auto 2049 de 2025, ha reiterado que el gobierno nacional tiene la obligación de garantizar que la UPC sea suficiente para cubrir los costos reales del sistema. La Corte subraya que no realizar este ajuste no solo pone en riesgo la atención a los pacientes, sino que también puede implicar una vulneración de su derecho a la salud, con posibles consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con las normativas.

La solución está en manos del Gobierno

El ajuste de la UPC 2026 es un tema crucial que debe ser resuelto con urgencia para evitar que la crisis del sistema de salud colombiano continúe afectando a miles de personas. Las organizaciones del sector y las autoridades del país han coincidido en que este ajuste es necesario para garantizar la continuidad de los servicios médicos y la sostenibilidad del sistema de salud.

El Ministerio de Salud tiene la obligación de presentar el porcentaje de ajusta a la UPC antes de que finalice el año lo que será clave para saber cuánto va a pagar el Gobierno por cada uno de nosotros al sistema de salud.

